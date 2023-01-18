







Предварительной причиной сегодняшней страшной аварии в Кировском районе, в которой погибли три человека, является нарушение правил дорожного движения, допущенное 19-летним водителем грузового автомобиля "Камаз". Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области.





Напомним, трагедия произошла сегодня в районе «Химгородка». «Камаз» протаранил микроавтобус «Пежо», который курсировал по маршруту №8с с авиагородка до Вишневой балки.





Погибли три пассажира маршрутки, среди жертв - подросток. Травмы получили трое детей в возрасте 14,5 и 12 лет, а также 48-летняя женщина, 44-летний и 36-летний мужчины.





На место выехало руководство главка, работают эксперты и криминалисты.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области



