Общество

Обладмин утвердил список курортов в Волгоградской области

Общество 30.06.2025 21:34
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30.06.2025 21:34


Администрация Волгоградской области утвердила перечень лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление опубликовано и вступает в силу сегодня, 30 июня.

В этот список вошли одна лечебно-оздоровительная местность под названием «Краснооктябрьская» в Волгограде и два курорта.

Первый – это курорт «Эльтон», который расположен в Палласовском районе Волгоградской области. Еще один курорт регионального значения «Волгоградский» находится непосредственно в Волгограде.  

Внесение данных курортов в региональный список означает, что они будут подведомственны облздраву. 

Фото из архива V102.RU

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