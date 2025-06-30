В Волгоградской области до 53 выросло количество стобалльников по ЕГЭ





До 53 человек увеличилось количество выпускников, которые в Волгоградской области сдали в этом году ЕГЭ на 100 баллов.

В этом году волгоградцы получили высокие баллы по химии, физике и информатике. В основном эти предметы выбирают школьники, которые хотят продолжить обучение на инженерных и технических специальностях. Всего сдали экзамены свыше 9 тысяч выпускников.

По информации регионального комитета образования и науки, обладателями высшего балла стали 27 школьников из Волгограда, 9 — из Волжского, 4 — из Камышина, 2 — из Михайловки, а также ребята из Городищенского, Еланского, Котовского, Ленинского и Новоаннинского районов, еще 6 выпускников — учащиеся Волгоградского кадетского корпуса СУ СК имени Ф.Ф. Слипченко (1), частных образовательных организаций (2) и выпускники прошлых лет (3).

Фото: архив V102.RU