В соседнем с Волгоградской областью регионе обнаружили бивни мамонта





В Икрянинском районе Астраханской области в реке на глубине девяти метров обнаружили трехметровые бивни и бедренную кость мамонта. По мнению ученых, возраст костей составляет 127 тысяч лет, передает V102.RU со ссылкой на Астраханский музей-заповедник.

Кости древнего животного были переданы в Астраханский музей-заповедник, где сейчас продолжается изучение нового экспоната. Несмотря на почтительный возраст, останки сохранились в идеальном состоянии. Предположительно, они принадлежали мужской особи возрастом 30 лет.





- Нам очень повезло, что музей теперь располагает такими экземплярами. Бивни и бедренная кость прекрасно сохранились благодаря тому, что они залегали очень глубоко, в иле, без доступа кислорода, - рассказал палеонтолог Михаил Головачев.

Фото: Астраханский музей-заповедник / t.me