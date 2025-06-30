



ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний ООО «Дом-Строй», ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК». Как сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство, организации подозреваются в создании картеля при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на сумму 1,6 миллиарда рублей.

- Организации подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на общую сумму 1 685 861 563 рубля. В случае установления вины участникам грозят административные штрафы, - уточняется в ФАС.

Как следует из открытых данных, размещенных на сайте госзаказов, в частности, компания ООО «Дорстрой-34» получала контракты на ремонт Первого пускового комплекса мостового перехода через Волгу, а также ряда дорог в Волгограде. Контракт на ремонт волгоградских дорог заключало и ООО «Астрол-ДСК». По данным СПАРК, ООО «Дорстрой-34» и ООО «Астрол-ДСК» являются «дочками» совладельцев компаний.

Напомним, в марте 2023 года ФАС России также уличила шесть компаний из Волгоградской и Ростовской области в картеле при реализации нацпроекта на сумму свыше 24 миллиардов рублей.

Фото из архива V102.RU