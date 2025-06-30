Волгоградец едва не лишился гоночного BMW из-за миллионного долга

В Волгограде владелец премиального BMW X6M едва не лишился машины из-за долга перед налоговой в 1 миллион рублей. Как сообщили V102.RU в ГУФССП России по региону, автовладелец долг не погашал, а машину прятал, однако приставы ее нашли.

- Сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств должника, а затем установил местонахождение его кроссовера BMW X6M. Автомобиль был арестован и изъят, - сообщили в управлении.

Отмечается, что мужчина сразу погасил всю задолженность вместе с исполнительским сбором. Спортивный кроссовер ему вернули.

Фото: ГУФССП России по Волгоградской области