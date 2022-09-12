Борьба с коррупцией

Проинформированы ФСБ и губернатор: в Волгограде вскрыли фальсификации при проведении публичных слушаний

Борьба с коррупцией 12.09.2022 14:05
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12.09.2022 14:05


Южная транспортная прокуратура вскрыла нарушения при проведении публичных слушаний 6 декабря 2013 года по проекту планировки и межевания при реконструкции железнодорожной станции имени Горького. Об этом  сообщает ИА «Высота 102» на документ, подписанный помощником транспортного прокурора Волгоградской транспортной прокуратуры Владиславом Стародубовым. 

Как показала прокурорская проверка, на публичных слушаниях, которые организовала администрация Волгограда, зарегистрировался 51 человек, из которых 41 проголосовал за утверждение проекта. 

При этом 22 человека являлись работниками ОАО «РЖД» и не были заинтересованными лицами по вопросам планировки и межевания рассматриваемой территории. А их участие организовало руководство железнодорожной станции Максима Горького для утверждения проекта без учета законных прав жителей поселка Горьковский, цитата из материалов проверки. 

Кроме того, 14 человек не проживали в пределах территории, которую намеревались размежевать в интересах железной дороги. 


В связи с нарушением процедуры организации публичных слушаний 15 августа 2022 года прокуратурой Волгограда в адрес главы города внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

– Для решения сложившейся ситуации проинформированы губернатор Волгоградской области и начальник УФСБ по Волгоградской области, – подчеркивается в документе. 

Проверка выявила и другие нарушения, допущенные РЖД во время эксплуатации железнодорожного пути и строительства второго – это превышение уровня шума от проходящих поездов, отсутствие ограждения при реконструкции путей, недостатки в части содержания пешеходной дорожки, расположенной на железнодорожном переезде, а также применение не соответствующих проекту стройматериалов. В адрес генерального подрядчика – СМТ №8 – филиала ОАО «РЖДСтрой» Волгодонской дистанции внесены представления и возбуждены дела об административных правонарушениях.

Напомним, именно результаты публичных слушаний, проведенные еще в 2013 году, стали основанием для проведения реконструкции железной дороги на станции имени Горького в Советском районе, в результате чего заполотновская часть поселка уже в ближайшее время окажется отрезанной от центра населенного пункта. При этом участники публичных слушаний в ходе опроса признались, что вопрос о предстоящей резервации части поселка в связи со строительством второй линии железнодорожных путей  на этом мероприятии не поднимался. А местные жители, интересы которых непосредственно затрагивали публичные слушания, не смогли принять в нем участие, так как попросту не знали об этом и тем более не имели представления  о повестке данных слушаний. Лишь через восемь лет стало известно о плане ОАО «РЖД» "замуровать" жителей заполотновской части от поликлиники, магазинов, школ, детских садов, магазинов и остановок общественного транспорта. 

Когда вся правда вскрылась и  жители заполотновской части поселка Горьковский узнали, что после введения в эксплуатацию второй ветки железнодорожных путей лишатся транспортной доступности с центром населенного пункта, это вызвало возмущение волгоградцев. Горожане обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. В настоящее время Южная транспортная прокуратура подала иск в Советский районный суд в защиту интересов жителей поселка. 

Справка. В декабре 2013 года главой Волгограда являлась Ирина Гусева. Она была избрана на этот пост в сентябре 2013 года и оставалась руководителем города до 23 июля 2014 года.  

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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