Многие из тех волгоградцев, кто пришел 9 мая на парад Победы, – родственники и друзья его участников. Каждому из них наверняка хотелось рассмотреть своего героя этого дня поближе. Однако слепящее солнце и толчея вряд ли многим это позволили. Фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев сконцентрировал внимание на портретах волгоградцев и иностранных гостей, принимавших участие в главном событии дня. Сегодня, когда всё стихло и есть время перебрать фотографии, мы предлагаем рассмотреть участников парада поближе.

Ищите себя и своих близких на фото.

































































































































Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»