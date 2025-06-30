



В Волгоградской области выпускник школы №12 из города Волжского Никита Волга стал единственным 200-балльником в регионе, блестяще сдавшим ЕГЭ по физике и химии. По словам Никиты, достижение такого успеха было невозможно без тщательной подготовки на протяжении долгого времени. Однако, считает самый результативный в Волгоградской области школьник, есть и другие, не менее важные, составляющие успеха.

В разговоре с ИА «Высота 102» Никита Волга признается – подготовка к ЕГЭ была непростой.

– Порой она занимала по пять-шесть часов в день, особенно в 11-м классе. В целом, усиленно готовился два года, – рассказывает единственный в Волгоградской области 200-балльник. – Рецепт успеха – упорно трудиться и, конечно, иногда отдыхать. Без отдыха вся подготовка будет напрасной.

Еще одна составляющая успеха, настаивает Никита, – умение держать эмоции под контролем.

– Я стараюсь никогда не волноваться. Потому что если есть проблема и она решаема, то её надо решить, а не волноваться. Если проблему невозможно решить, то и волноваться бессмысленно. Следует помнить, что паника может сыграть злую шутку и значительно испортить результат, – говорит выпускник школы Волжского.

Свободное от учебы время прославивший Волгоградскую область школьник, посвящает чтению литературы, причем в ход идет не только художественная, но и научно-популярная. Походы в кино и театр – еще одно хобби Никиты.

– Также я очень люблю изучать иностранные языки, – добавляет волгоградский 200-балльник.

– Выпускникам 2026 года могу посоветовать уверенно идти к своей цели, не сдаваться, не волноваться, уделять время отдыху, – резюмирует Никита. – Вообще в апреле-мае 11 класса подготовка к ЕГЭ не такая насыщенная, как в другое время. Поэтому стоит поработать в поте лица 10-й и 11-й классы. Тогда в конце выпускного 11-го появится возможность иногда спокойно отдыхать, а не в спешке навёрстывать упущенное.

Отметим, что подготовка Никиты, который планирует освоить профессию инженера-технолога, проходила под началом учителя химии Виктории Коваленко. По словам педагога, в последние годы в Волгоградской области наблюдается безусловный рост числа ребят, которые выбирают предметы естественно-научного цикла – химию, биологию, физику.

– Это связано с тем, что в нашей стране все большее развитие получают проекты, связанные с научными изысканиями в точных дисциплинах. Выпускникам вузов проще трудоустроиться и реализовать себя сейчас именно в этой сфере. Также наше образование в последнее время предлагает огромное число различных тематических конкурсов, проектов и слётов, что способствует развитию естественно-научного мышления и помогает сделать выбор именно этой своей будущей профессиональной деятельности, – поделилась наблюдениями Виктория Дмитриевна.