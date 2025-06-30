Под Волгоградом задержали мужчину, избившего знакомого молотком





В Светлоярском районе Волгоградской области полицейские расследуют уголовное дело об истязании пожилого мужчины. 25 июня 39-летний житель села Цаца избил своего знакомого молотком.

- Мужчина в возрасте 59 лет получил телесные повреждения в результате конфликта с 39-летним местным жителем, в ходе которого последний молотком нанес потерпевшему удары по голове. После совершения преступления фигурант скрылся, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в медицинские учреждения Волгограда. При этом виновнику произошедшего долго бегать от полицейских не удалось. Мужчина был задержан. В настоящее время решается вопрос о заключение его под стражу. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА "Высота 102"