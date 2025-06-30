Бастрыкин изучит дело пьяного самокатчика, сбившего ребенка в Волгограде

Глава СК России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Волгограде после наезда пьяного самокатчика на 6-летнюю девочку. Как сообщили V102.RU в ведомстве, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить ему всё, что известно о данном происшествии.

- По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, - сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Центральном районе Волгограда у памятника морякам Волжской военной флотилии пьяный водитель электросамоката сбил несовершеннолетнюю. Ребенку понадобилась медицинская помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области