Расследования

Бастрыкин изучит дело пьяного самокатчика, сбившего ребенка в Волгограде

Расследования 30.06.2025 20:15
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30.06.2025 20:15


Глава СК России поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в Волгограде после наезда пьяного самокатчика на 6-летнюю девочку. Как сообщили V102.RU в ведомстве, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить ему всё, что известно о данном происшествии.

- По данному факту следственными органами СУ СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, - сообщили в СКР.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Центральном районе Волгограда у памятника морякам Волжской военной флотилии пьяный водитель электросамоката сбил несовершеннолетнюю. Ребенку понадобилась медицинская помощь. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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