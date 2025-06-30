Контейнерную площадку на бульваре Энгельса завалили ветками





На юге Волгограда контейнерную площадку на бульваре имени Энгельса завалили ветками. За действиями нарушителей из окна наблюдали местные жители, фиксируя все происходящее на видео.

Как рассказали горожане, после опиловки деревьев растительный мусор выгрузили в контейнер в отсек для крупногабаритных отходов.







– Контейнер взяли с контейнерной площадки на бульваре им. Энгельса, 34, предназначенной для размещения твердых коммунальных отходов жителями соседних домов, – комментирует автор видео.

В пресс-службе «ЭкоЦентра» сообщили, что по данному факту направлено заявление в МВД по городу Волгограду, напоминая волгоградцам, что растительный мусор не относится к твёрдым коммунальным отходам.

– Растительные отходы не учитываются в нормативах, и жители не оплачивают вывоз веток. Тот, кто образовал такие отходы, должен самостоятельно их утилизировать, – сообщил регоператор. – Такие отходы занимают место в контейнере, что приводит к перенакоплению и захламлению контейнерной площадки.



