В аэропорту «Сталинград» с 1 июля подорожает парковка





В волгоградском аэропорту «Сталинград» с 1 июля поднимут тарифы на парковку.

По данным пресс-службы воздушной гавани, стоимость часа парковки повысится на 50 рублей и составит 300 рублей. Оставить свою машину на сутки автомобилистам обойдется в 700 рублей вместо 600. Парковка до 48 часов и 72 часов будет стоить 1300 и 1800 рублей, соответственно.

Стоянка продолжительностью до 4 суток будет стоить 2200 рублей, а уже за каждые последующие сутки будет начисляться к этой сумме по 300 рублей.

В пресс-службе также отметили, что бесплатное время на посадку и высадку пассажиров на краткосрочной парковке в течении 15 минут сохраняется бесплатной.