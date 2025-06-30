Общество

В аэропорту «Сталинград» с 1 июля подорожает парковка

Общество 30.06.2025 17:34
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30.06.2025 17:34


В волгоградском аэропорту «Сталинград» с 1 июля поднимут тарифы на парковку.  

По данным пресс-службы воздушной гавани, стоимость часа парковки повысится на 50 рублей и составит 300 рублей. Оставить свою машину на сутки автомобилистам обойдется в 700 рублей вместо 600. Парковка до 48 часов и 72 часов будет стоить 1300 и 1800 рублей, соответственно. 

Стоянка продолжительностью до 4 суток будет стоить 2200 рублей, а уже за каждые последующие сутки будет начисляться к этой сумме по 300 рублей.

В пресс-службе также отметили, что бесплатное время на посадку и высадку пассажиров на краткосрочной парковке в течении 15 минут сохраняется бесплатной. 

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