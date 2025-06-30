В Волгограде рецидивисту грозит 7-летний срок за избиение и грабёж у продуктового магазина





В Кировском районе Волгограда полицейские по горячим следам нашли злоумышленника, избившего и ограбившего у продуктового магазина 54-летнего местного жителя. Предполагаемым преступником оказался ранее неоднократно судимый рецидивист из Городищенского района.

- Вечером 26 июня 2025 года мужчина вышел из магазина, где покупал продукты. В этот момент к нему подошел неизвестный мужчина и стал требовать денег. После того, как получил отказ, незнакомец набросился на него с кулаками, выхватил из рук пакет с продуктами и денежные средства в сумме свыше 5 тысяч рублей, после чего скрылся в неизвестном направлении, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, полицейские оперативно установили личность напавшего и его местонахождение. В настоящее время 53-летний подозреваемый задержан и отправлен под стражу. По факту грабежа отделом полиции №7 по Волгограду возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до 7 лет тюрьмы.