Волгоградский подросток отдал родительский миллион «силовикам» и «министрам»

В Тракторозаводском районе Волгограда 17-летний подросток попал на уловку мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, злоумышленники под видом сотрудников Министерства науки убедили юношу сказать смс-код якобы для подтверждения тестирования.

Молодого человека убедили создать «новый аккаунт» и включить демонстрацию экрана, а после попросили прислать смс-код для входа в личный кабинет Госуслуг. После с ним связались «специалисты» силовых ведомств и начали запугивать.

Под их влиянием школьник забрал из сейфа родителей свыше миллиона рублей, а также приобрел мобильный телефон, на который установил банковские приложения. Позже подросток перевел все деньги мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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