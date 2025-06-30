Полиция вернула в храм Волгограда украденные Евангелие и антиминс





В Краснооктябрьском районе Волгограда полиция передала похищенные злоумышленниками святыни в храм на ул. Менделеева.

Напомним, кража была совершена в начале июня текущего года. Двое злоумышленников ночью срезали оконную решетку, проникли в помещение храма и похитили Евангелие, антиминс, а также серебряные изделия.





Позже один из грабителей был задержан оперативниками в Волгограде, второй – по месту жительства в Самарской области. Евангелие волгоградские оперативники обнаружили при обыске в доме, где проживала семья цыган. Антиминс был – в съемной квартире в Волгограде.

- Врио начальника Управления МВД России по городу Волгограду полковник полиции Дмитрий Щекочихин передал настоятелю храма иерею Алексею Старостину изъятые у подозреваемых Евангелие и антиминс, - рассказали в пресс-службе регионального главка.

Священнослужитель поблагодарил волгоградских оперативников за раскрытие преступления и возвращение похищенных реликвий.

Отметим, что с возвращением антиминса в храме возобновятся богослужения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области