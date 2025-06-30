Волгоградцев предупредили о магнитной буре в начале июля





Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН подготовили прогноз геомагнитной активности на ближайшие три дня. По расчётам специалистов, 2 июля установившийся в ионосфере Земли штиль сменится 5-балльной магнитной бурей.

Солнечное вещество, выброшенное накануне светилом, начнёт воздействовать на Землю ближе к 6:00 среды. В это время ожидается рост геомагнитных возмущений с 1,5 до 4 баллов. К 9:00 показатель выйдет в «красную» зону. В этот период начнётся полноценная магнитная буря мощностью в 5 баллов. Однако продлиться ненастье должно всего пару часов. В полдень геомагнитная активность пойдёт на спад, вернувшись к отметке около 3 баллов.

Отметим, 5-балльная магнитная буря по классификации учёных считается слабой. Она не окажет существенного влияния на работу спутников связи и навигации, однако всё же может ощущаться метеозависимыми людьми.