На шлюзах Волжской ГЭС появилась осетровая ферма





В Волгограде реализуют уникальный проект по восстановлению популяции осетров и наиболее редких видов рыб. Бестер, ленский осётр, стерлядь – даже сами названия этих деликатесных рыбин звучат для многих завораживающе.

Ещё относительно недавно Волго-Каспийский бассейн давал до 80 процентов общемирового улова осетровых рыб. Всё изменилось в последние десятилетия прошлого века. Из-за хозяйственной деятельности человека осетровые из самой крупной европейской реки стали стремительно исчезать.

Сейчас популяцию начинают восстанавливать – в том числе, на новой осетровой ферме, которая открылась прямо на шлюзах Волжской ГЭС. Здесь проводят экскурсии и показывают, как рыба растет в идеальных условиях, а потом рождается та самая черная икра.

– Мы уделяем особое внимание условиям, в которых содержится наш осётр. Создаем максимально приближённые к естественным условиям обитания рыбы, контролируя температуру, гидрохимию и уровень кислорода в воде. Эти параметры позволяют определить оптимальную норму кормления рыбы, чтобы каждая особь вырастала здоровой и сильной, – рассказал соавтор проекта, волгоградский предприниматель Михаил Грачев.

Посетителям осетровой фермы показывают, как тысячи мальков растут в специальных садках, как превращаются во взрослых особей, а также предлагают продегустировать экологически чистую черную икру.