Бастрыкин заинтересовался 9-летней задержкой в выдаче квартиры волгоградской сироте

Александр Бастрыкин вновь заинтересовался нарушением прав жителей Волгоградской области. На этот раз председатель Следственного комитета России откликнулся на призыв о помощи одной из местных сирот. Девушка с 2016 года не может добиться от чиновников положенной по закону квартиры.

- В приёмную «ВКонтакте» обратилась сирота из Волгоградской области по вопросу длительного необеспечения ее положенным по закону жилым помещением. Заявительница с 2016 года состоит в специализированной очереди, однако до настоящего времени ее права не реализованы, - сообщили в Следкоме.

Все минувшие девять лет сирота вынуждена скитаться по съёмным квартирам, тратя на аренду жилья большую часть доходов. Девушка неоднократно обращалась со своей проблемой к местным властям, однако сдвинуть вопрос с мёртвой точки ей так и не удалось.

По факту озвученных проблем региональным управлением СК проводится проверка. Её результаты будут приобщены к уголовному делу о массовом нарушении прав сирот в Волгоградской области.

Отметим, в ближайшее время волгоградским следователям предстоит доложить о результатах предварительной проверки, а также о ходе расследования уголовного дела в центральный аппарат СК России.

Фото: Следком