Волгоградцы довели до суда РЖД из-за изоляции поселка Горьковский

Общество 21.08.2022 14:22
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21.08.2022 14:22
Советский районный суд Волгограда начал рассмотрение иска Волгоградской транспортной прокуратуры, поданного в защиту интересов жителей поселка Горьковский, к ОАО «РЖД». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, на первом заседании представители истца выступили с ходатайством скорректировать требования к ответчику в связи с пожеланиями жителей поселка обеспечить проезд в заполотновскую часть поселка после окончания реконструкции путей и ликвидации железнодорожного переезда. В качестве третьего лица привлечена администрация Волгограда. Ранее прокуратура выступила с требованием не допустить закрытия переезда в связи с реконструкцией железной дороги. В связи с этим рассмотрение дела отложено до октября.Иск к ОАО "РЖД" сначала был подан по месту нахождения ответчика – в Басманный районный суд Москвы, однако затем был передан по подсудности в Советский районный суд Волгограда.
Напомним, жители заполотновской части Горьковского требуют от ОАО «РЖД» возведения моста или тоннеля на месте железнодорожного переезда, который планируется ликвидировать после окончания реконструкции путей. Отсутствие возможности для проезда в центр поселка волгоградцы считают нарушением своих конституционных прав. Чтобы добраться до социальных объектов – школ, больниц, магазинов и остановок общественного транспорта, расположенных в нескольких сот метрах от их домов, жители заполотновской части будут обречены стоять около железной дороги несколько часов в ожидании возможности пересечь пути из-за запланированного плотного трафика новой магистрали. При этом на автомобилях людям придется преодолевать расстояние в 30 километров в обе стороны.
Ранее в ОАО «РЖД» и в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области жителей поселка заверяли, что для удобства проживающих в заполотновской части населенного пункта будут оборудованы съезды на объездной дороге федерального значения, проходящей мимо поселка. Однако в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в ответе на редакционный запрос заявили, что на объездной дороге запланировано устройство лишь одного съезда, который расположен в нескольких километрах от Горьковского.
Таким образом, после окончания строительства новой железнодорожной ветки люди окажутся отрезанными от социальной инфраструктуры поселка, лишатся возможности водить детей в школы, детские сады и ездить на работу.
Между тем, критическая ситуация, в которой оказались жители Горьковского, наконец, привлекла внимание надзорных органов в связи с бездействием городских властей по благоустройству заполотновской части населенного пункта. Выяснилось, что за последние 30 лет администрация города не проложила здесь ни одной дороги и не установила ни одной опоры уличного освещения. В связи с чем недавно Советский суд по иску прокуратуры обязал чиновников все это сделать.
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