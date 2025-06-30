Четыре футболиста покинули волгоградский «Ротор»

По данным пресс-службы волгоградского «Ротора», нападающий Владислав Морозов и полузащитники Дамир Таликин, Игорь Соколов и Тимур Касимов сегодня, 30 июня, покинули волгоградский клуб в связи с окончанием срока контрактов.
Все четверо игроков перешли в «Ротор» летом 2024 года. Морозов в минувшем сезоне провел за сине-голубых 22 игры и забил один мяч. Касимов в 23 поединках отличился трижды, а Таликин в 24 встречах поразил ворота единственный раз. Игорь Соколов провел за «Ротор» 16 матчей и отдал одну результативную передачу.
Напомним, 29 июня волгоградскую команду покинули Илья Кухарчук и Иван Сутугин.
Фото: Геннадий Гуляев V102.RU (архив)