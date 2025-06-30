На юге Волгограда нашли человеческий скелет на теплотрассе





Скелетированные останки человека обнаружены на теплотрассе вблизи 9-этажного дома в Красноармейском районе Волгограда, передает V102.RU.

По данным информагентства, на труп наткнулись в ходе проверки коммуникаций, расположенных у многоквартирного дома по улице Удмуртская. Предположительно, останки принадлежат мужчине не старше 50 лет без определенного места жительства. Его смерть, судя по всему, наступила давно - более 1,5 - 2 лет назад.

Местные жители сообщили, что колодец теплотрассы уже осматривали сотрудники правоохранительных органов.

В СУ СКР по Волгоградской области подтвердили V102.RU информацию об обнаружении останков, отметив, что по данному факту проводится проверка.

Фото: vk.com/podslushano34vlg