Пассажиру рейса Екатеринбург – Волгоград стало плохо во время полета





Сегодня, 30 июня, на борту самолета, совершавшего перелет из Екатеринбурга в Волгоград, со слов очевидцев, потребовалась помощь медицинского персонала одному из пассажиров.

– Во время полета по громкой связи экипаж просил отозваться пассажиров, имеющих медицинское образование. Одному из мужчин, находившихся на борту, стало плохо. После приземления нас всех быстро выпустили из самолета, – сообщили пассажиры рейса. – Перед приземлением говорили, что встречать самолет в аэропорту Волгограда будут медики.

По информации экстренных служб, к счастью для пассажира, инцидент не повлек серьезных последствий – мужчина после оказания помощи самостоятельно покинул борт самолета по прилете в Волгоград.