Миллион получат медработники четырех востребованных профессий в Волгограде

В Волгоградской области утверждены востребованные профессии медработников среднего звена, которые смогут получить в регионе поддержку в 1 миллион рублей. Об этом, как передает V102.RU, сообщили сегодня, 30 июня, в обладминистрации.

На существенную денежную выплату могут рассчитывать фельдшеры скорой медицинской помощи, анестезисты, участковые специалисты и операционные медсестры.

Такие специалисты должны быть гражданами РФ младше 60 лет. Также обязательно наличие диплома о среднем профессиональном медицинском образовании.

Подать заявку на участие в новой губернаторской программе можно уже с 1 июля.

Согласно условиям программы, перед подачей заявления претендент не должен быть трудоустроен по основной должности среднего медперсонала в медицинских учреждениях региона в течение последних 12 месяцев. Принимается во внимание и отсутствие действующих обязательств по договорам целевого обучения или подготовки специалистов со средним медицинским образованием и заключение трудового контракта с одной из региональных медицинских организаций на полный рабочий день с соблюдением требований ст. 350 Трудового кодекса РФ.

Получивший единовременную выплату сотрудник должен будет проработать в медицинской организации не менее 5 лет.

Напомним, новая мера поддержки медработников со средним медицинским образованием была принята в Волгоградской области по решению губернатора Андрея Бочарова.