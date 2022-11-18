«Не замуруете, демоны»: жители подготовленного для резервации поселка Волгограда пришли на суд над РЖД

В Советском районном суде Волгограда накануне начался процесс по иску Волгоградской транспортной прокуратуры к ОАО «РЖД» в защиту жителей поселка Горьковский, которых корпорация совместно с чиновниками планировали лишить возможности водить детей в школу, детские сады, пользоваться общественным транспортом и посещать магазины и больницы. Как сообщает ИА «Высота 102», прокуроры требуют от РЖД обязать обеспечить безопасный переход граждан через железнодорожные пути посредством возведения пешеходного тоннеля или моста.

На первом заседании суда представитель ОАО «РЖД» заверил судью Оксану Матюхину, что в настоящее время готовится проект современного переезда на месте существующего. И попросил привлечь к процессу также комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, мотивировав это ходатайство тем, что именно органы власти должны обеспечивать транспортную доступность населению. Суд ходатайство удовлетворил и перенес заседание на 12 января 2023 года. К этому сроку от РЖД ждут более подробной информации о проекте нового переезда. Особенно важна эта информация для жителей заполотновской части поселка, которым суд разрешил присутствовать в зале заседания лишь в качестве безмолвных слушателей.

– Мы вообще могли не попасть на это заседание, – рассказали ИА «Высота 102» местные жители, которые пришли в суд накануне. – Нам прислали повестки с датой заседания 18 ноября. А на самом деле судебный процесс был запланирован на 17 ноября. Мы случайно узнали о том, что дата перепутана. Такое ощущение, что нас вообще там не хотели видеть.





Напомним, жителям поселка Максима Горького понадобилось немало месяцев для борьбы за свои права с ОАО «РЖД», где решили построить второй железнодорожный путь, ликвидировав при этом переезд и, по сути, отрезать заполотновскую часть поселка от объектов жизнеобеспечения, расположенных в центре поселка. Людям предлагали лишь пешеходный переход, который, опасались жители, мог быть закрыт 16-17 часов в сутки из-за того, что второй строящийся железнодорожный путь планируется использовать в качестве маневренной линии. При этом в заполотновской части живут около 500 детей, которым необходимо ходить в школы и детские сады, а также 20 инвалидов, которые могли лишиться социального обслуживания. И это, уже не говоря о других жителях, имеющих право посещать магазины, поликлинику, ездить на работу и беспрепятственно подъезжать на машинах к своим домам.

Отчаявшись добиться справедливости в кабинетах власти и от заказчика строительства второго железнодорожного пути, люди обратились за помощью к главе СК Александру Бастрыкину. После этого в дело включилась транспортная прокуратура, которая нашла нарушения в действиях чиновников и РЖД. Так, были выявлены фальсификации при проведении в 2013 году публичных слушаний администрацией Советского района, которые фактически дали добро на изоляцию части поселка. О данных фактах транспортная прокуратура проинформировала ФСБ и губернатора. Однако ответственности за это никто не понес.

Тем не менее жители заполотновской части надеются на то, что суд защитит их права на элементарные блага и удобства, которые есть у других жителей Волгограда.

– Мы всегда говорили, что мы не против федеральных проектов и развития нашей страны, – повторяют волгоградцы. – Но в РЖД должны были попутно с реализацией данного проекта учесть и наши интересы, пусть даже компании придется выделить для этого дополнительные средства. Но там предпочли спокойно «замуровать» людей и пытаться сделать вид, что в этом ничего такого нет. Не замуруете, демоны!

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