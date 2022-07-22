



Жители заполотновской части поселка Горьковский в Советском районе Волгограда требуют от ОАО «РЖД» учесть интересы людей при строительстве новой ветки дороги и сохранить транспортную доступность этой территории. Единую позицию и возмущение действиями РЖД, которые приведут к изоляции этой части поселка от внешнего мира, люди подтвердили на встрече с представителями администрации Советского района Волгограда, государственной компании и Южной транспортной прокуратуры, сообщает корреспондент ИА «Высота 102».





Люди не скрывают беспокойства – строительство второй ветки железной дороги идет полным ходом, однако руководство железной дороги не предпринимает ничего, чтобы проживающие в заполотновской части поселка волгоградцы могли беспрепятственно пользоваться всем тем, что доступно городскому жителю – общественным транспортом, магазинами, поликлиниками, детскими садами и школами. После окончания строительства второй ветки железной дороги в РЖД собираются демонтировать действующий переезд, пообещав людям взамен лишь пешеходный переход.

Чтобы попасть в тот же магазин в центре поселка, который расположен в полукилометре от железной дороги, и вернуться домой, людям придется проезжать на машине по объездной дороге 30 километров в обе стороны. Но машины есть далеко не у всех. Пешеходам же придется часами стоять у закрытого перехода, так как интенсивность движения на новой ветке составит около 18 часов в сутки.





Жители опасаются, что у людей будут сдавать нервы и они будут пытаться преодолеть пути под стоящими вагонами, что может закончиться несчастными случаями.

– Здесь будет мясорубка, – предупредила Ангелина, проживающая в заполотновской части поселка уже много лет. – Но никто не хочет жертв. Мы хотим одного – чтобы РЖД построило тоннель вместо ликвидируемого переезда. И чтобы мы имели возможность беспрепятственно ездить и ходить на работу, в поликлиники, в магазины и отвозить детей в школы.

Волгоградцы, пришедшие на встречу, недоумевали: как могло получиться так, что две тысячи человек, проживающих в заполотновской части поселка, были принесены в жертву инвестиционному проекту государственной компании? Ведь проект строительства второй ветки железной дороги изначально предполагал изоляцию этой территории вместе с людьми. При этом, когда в 2013 году администрация Советского района проводила публичные слушания по проекту реконструкции железной дороги, от людей скрыли, чем закончится для них эта стройка века. К тому же выяснилось, что основную часть участников этих слушаний представляли работники железной дороги, которые не проживали в поселке.

Представитель администрации Советского района, присутствовавший на встрече, не смог дать пояснений по данному поводу, заявив, что в то время он не работал в администрации. Однако признался, что в сложившейся ситуации, когда часть поселка вот-вот окажется в резервации, администрация района ничего сделать не может.

– Мы написали письмо в РЖД, но они нам не ответили, – отчитался чиновник о проделанной работе.





Такой ответ пришедших на встречу людей не устроил. Волгоградцы считают, что их семьи и дома, которые после транспортной изоляции не будут ничего стоить, были принесены в жертву большой стройки при молчаливом согласии и бездействии чиновников.

– С нами поступили, как с собаками, – считает местный житель Виктор. – Мы не виноваты, что живем на отшибе. Каждый живет там, где может. Но мы люди, мы так же, как и другие, платим налоги и мы имеем право на то, чтобы, преследуя свои интересы, учитывали и наши. Тем более, что в РЖД не скрывают, что они строят дорогу для получения прибыли. Но почему-то не считают нужным потратиться, чтобы построить тоннель.

Волгоградцы предупредили, что в случае изоляции заполотновской части работы лишатся около 300 человек, которые трудятся в торговых точках, мастерских, расположенных около железнодорожного переезда. Сегодняшний трафик на проходящей через поселок трассы позволяет этим людям хоть как-то кормить себя и свои семьи. Если движение транспорта будет остановлено, то люди потеряют работу.

Представители железной дороги не комментировали эмоциональные выступления волгоградцев. «Отдуваться» пришлось руководителю строительной компании, которая возводит новую ветку. Местные жители выразили возмущение, как ведется стройка – котлованы не огораживаются, грунтовые дороги разбиваются, при этом строительный мусор не вывозится. И это с учетом того, что заполотновская часть и до этого никак не благоустраивалась. Здесь отсутствуют дороги с асфальтовым покрытием, уличное освещение, а о детской площадке родители только мечтают.

При этом именно здесь проживает многодетная семья Маркович, где совсем недавно случилось невероятное пополнение – родились четверняшки. Это радостное событие долгое время было у всех на слуху, а теперь семье с шестью детишками тоже, видимо, придется пробираться под вагонами, чтобы их дети смогли вовремя попасть на уроки или в детский сад.

После всех эмоциональных выступлений Виталий Конюшихин, начальник отдела по надзору за исполнением закона на транспорте Южной транспортной прокуратуры, поддержал жителей поселка.

– В настоящее время Волгоградской транспортной прокуратурой подан иск в суд к ОАО «РЖД». В случае, если мы будем корректировать исковые требования, будем делать это совместно с вами. Вы нас тоже поддержите и приходите в суд. Те эмоции, которые я услышал, честно скажу, я прочувствовал. Поэтому сделаем все сообща, с вашей помощью. У нас получится, – заявил он.

Напомним, Басманный районный суд Москвы, куда был изначально подан иск Волгоградской транспортной прокуратурой, отправил дело по подсудности в Советский районный суд. Дело пока не назначено к рассмотрению. Однако в Волгоградской транспортной прокуратуре заверили, что будут ходатайствовать перед судом о принятии обеспечительных мер, что позволит заморозить строительство до вынесения решения по этому скандальному делу.

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