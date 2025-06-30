Борьба с коррупцией

Под Волгоградом экс-полицейского лишили звания и приговорили к штрафу за взятки

Борьба с коррупцией 30.06.2025 16:20
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30.06.2025 16:20


Бывший оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Светлоярскому району признан судом виновным во взяточничестве. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, экс-полицейского приговорили к наказанию в виде штрафа в 1,4 миллиона рублей за два эпизода получения взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и два эпизода мелкого взяточничества (ч.1 ст. 291.2 УК РФ).

- В качестве дополнительного наказания он в течение 2 лет лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Также он лишен специального звания «старший лейтенант полиции», - сообщила Черединина.

Установлено, что оперуполномоченный в общей сложности получил 36 тысяч рублей от двух граждан за то, что предупредил их о грядущих проверках их деятельности.

Взяточника выявили сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области.

Бывший полицейский полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU

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