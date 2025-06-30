Премии имени Олега Иншакова и по 500 тыс. рублей вручили ученым Волгограда





В Волгограде 30 июня прошла церемония награждения лауреатов премии в сфере экономики имени профессора Олега Васильевич Иншакова.

По информации пресс-службы Волгоградской областной думы, в этом году Советом при губернаторе Волгоградской области по науке, инновациям и высшему образованию рассматривались 11 соискателей (коллективы соискателей) на получение премии.

Лауреатами признаны:

декан факультета строительства и жилищно-коммунального хозяйства, заведующий кафедрой «Городское строительство, экономика и управление проектами» ВолгГТУ, доктор экономических наук, профессор Владимир Поляков в номинации «За практический вклад в развитие экономики Волгоградской области»;

в номинации «За практический вклад в развитие экономики Волгоградской области»; заместитель директора Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, доцент кафедры экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент Юлия Брехова в номинации «За вклад в экономическое образование и просвещение»;

в номинации «За вклад в экономическое образование и просвещение»; доктор экономических наук, профессор Виктор Мосейко, доктор экономических наук, доцент Сергей Коробов и кандидат экономических наук, доцент Вероника Епинина (ВолГУ) в номинации «За вклад в развитие экономической науки».





Напомним, что премия им. профессора Олега Иншакова учреждена в 2022 году губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в сфере экономики.

Размер премии составляет 500 тысяч рублей. В случае, когда победителем является коллектив граждан, денежное вознаграждение делится между ними поровну. Победителям также вручается диплом лауреата.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы