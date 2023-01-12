Под Волгоградом женщина размозжила голову пенсионерки молотком

Расследования 12.01.2023 13:48
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12.01.2023 13:48
Сотрудники угрозыска задержали 48-летнюю жительницу Волгоградской области по подозрению в убийстве 81-летней пенсионерки.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в селе Червленое Светлоярского района еще 8 января.
Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и районного отдела полиции установили и задержали подозреваемую.
В настоящее время ей занимаются следственные органы.
В СУ СКР по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что убийство было совершено в частном домовладении, расположенном на улице Октябрьская. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
- Установлено, что 8 января 2023 года по месту жительства пенсионерки прибыла 47-летняя знакомая, которая хотела приобрести у женщины алкоголь, а также попросить в долг денежные средства. В ходе общения между ними произошел конфликт, - рассказала официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Пенсионерка попросила покинуть ее дом, что разозлило гостью. Она схватила молоток и нанесла им множественные удары пенсионерке по голове. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленница спрятала орудие преступления в своем доме, где его позднее нашли и изъяли следователи. Также обнаружены личные вещи подозреваемой со следами крови.
Она задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.
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