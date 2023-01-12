Расследования

Под Волгоградом женщина размозжила голову пенсионерки молотком

Расследования 12.01.2023 13:48
0
12.01.2023 13:48



Сотрудники угрозыска задержали 48-летнюю жительницу Волгоградской области по подозрению в убийстве 81-летней пенсионерки.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в селе Червленое Светлоярского района еще 8 января.
Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области и районного отдела полиции установили и задержали подозреваемую.
В настоящее время ей занимаются следственные органы.
В СУ СКР по Волгоградской области в свою очередь сообщили, что убийство было совершено в частном домовладении, расположенном на улице Октябрьская. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
- Установлено, что 8 января 2023 года по месту жительства пенсионерки прибыла 47-летняя знакомая, которая хотела приобрести у женщины алкоголь, а также попросить в долг денежные средства. В ходе общения между ними произошел конфликт, - рассказала официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова.
Пенсионерка попросила покинуть ее дом, что разозлило гостью. Она схватила молоток и нанесла им множественные удары пенсионерке по голове. Пожилая женщина скончалась на месте происшествия. Злоумышленница спрятала орудие преступления в своем доме, где его позднее нашли и изъяли следователи. Также обнаружены личные вещи подозреваемой со следами крови.
Она задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.01.2023 14:01
Расследования 12.01.2023 14:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 13:44
Расследования 12.01.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2023 12:05
Расследования 12.01.2023 12:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 20:52
Расследования 11.01.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 15:34
Расследования 11.01.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 14:47
Расследования 11.01.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 13:02
Расследования 11.01.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 11:36
Расследования 11.01.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 07:11
Расследования 11.01.2023 07:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 20:20
Расследования 10.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 17:37
Расследования 10.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 16:46
Расследования 10.01.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 15:45
Расследования 10.01.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 14:24
Расследования 10.01.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 11:54
Расследования 10.01.2023 11:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:53
В Волгограде оборудуют 8 купелей для крещенских купанийСмотреть фотографии
17:49
В Волгограде на ярмарке насмерть замерз неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
17:10
Новогодние видео и фото: волгоградцы активнее, чем в прошлом году, поздравляли родных онлайнСмотреть фотографии
17:06
Размороженные трубы в девятиэтажке в центре Волгограда отогревают паяльными лампамиСмотреть фотографии
16:45
«Вот потеплеет и будем делать»: волгоградцы жалуются на холод в квартирахСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде ограничат движение на участке улицы Рокоссовского 13 январяСмотреть фотографии
16:21
Волгоградские аграрии получили рекомендации для весенних полевых работСмотреть фотографии
16:06
Треш-стримеры сняли издевательства над волгоградцами на видеоСмотреть фотографии
15:42
Ущерб на 10 миллионов: в Волгограде сгорел ангар с бытовой техникойСмотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом 19-летний безденежный шопоголик обокрал WildberriesСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом женщина размозжила голову пенсионерки молоткомСмотреть фотографии
13:44
Пьяная камышанка избила лежачую пенсионерку сковородойСмотреть фотографии
13:40
«У нас лед на окнах»: жители двух домов центра Волгограда не дождались тепла после устранения аварииСмотреть фотографии
13:20
Под Волгоградом участок трассы Р-22 расчистили от последствий страшного ДТПСмотреть фотографии
12:54
В Волгограде родным воинов, погибших на Украине, передают ордена МужестваСмотреть фотографии
12:52
Волгоградский губернатор пожарил яичницу с дождавшимися газа селянамиСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде УК изобрела новую услугу – горячий потолокСмотреть фотографии
12:05
Саратовца спустя 20 лет судят за изнасилование волгоградской школьницыСмотреть фотографии
11:40
Материалы по ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом могут передать в СКСмотреть фотографии
11:25
Облкомприроды в Волгограде вернули в бюджет потраченные нецелевым образом 12,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:58
На трассе в Волгоградской области устраняют последствия жесткого ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
Пострадавшие – из Москвы, Чечни и Дагестана: все подробности о ДТП с рейсовым автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:00
Александр Воцко покидает пост гендиректора «Волгоградоблэлектро»Смотреть фотографии
09:44
Опубликован список пострадавших в ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:13
МВД опубликовало фото и видео с места ДТП под Волгоградом с участием рейсового автобусаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:42
На трассе Волгоград-Москва 12 января в тройном ДТП пострадали 9 человекСмотреть фотографии
08:14
«Мы привыкли в СССР терпеть»: в Волгограде ветеран труда замерзает с полутеплыми батареямиСмотреть фотографии
08:05
Дизтопливо в Волгоградской области в 2023 году подорожало на 39 копеекСмотреть фотографии
21:15
Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сдают в аренду на 15 летСмотреть фотографии
20:52
«Он уже в пути»: глава района примчался в обезвоженный хутор Волгоградской области после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
 