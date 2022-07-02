Расследования

«Работала учителем в местной школе»: подробности о мачехе, подозреваемой в избиении девочки под Волгоградом

Расследования 02.07.2022 18:57
0
02.07.2022 18:57



ИА «Высота 102»  стали известны подробности о личности женщины, которую подозревают в жестоком избиении 8-летней падчерицы в Волгоградской области. Как сообщил информагентству источник, близкий к администрации Палласовского района, 40-летняя Гульнара Низамова была педагогом, но недавно уволилась.
– Она работала учителем математики в местной школе, но больше половины рабочего времени либо отпрашивалась, либо находилась на бесконечных больничных. В итоге ее попросили уйти, и в мае текущего года трудовой договор с ней был расторгнут. С тех пор она нигде не работает, - пояснил источник, знакомый с ситуацией.
По данным «Высоты 102», родная мать девочки умерла несколько лет назад. Ее мачехой и стала учительница Гульнара Низамова, но только подходы к воспитанию девочки, как выясняется, у нее были непедагогичные.



Страничка бывшей учительницы в социальной сети открыта только для друзей. Видно, что женщина активно вела свой профиль, где у нее опубликовано 40 видео и аж 552 фотографии. Последний раз женщина была в сети 28 июня – именно в этот день все и произошло.
По предварительным данным, 28 июня текущего Гульнара Низамова избила 8-летнюю падчерицу скалкой. Девочка смогла убежать к бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы. Добавим, что общих детей с отцом пострадавшей у Низамовой нет. 
В региональном главке МВД сообщили, что об избитой девочке местные жители сообщили участковому 29 июня. Вместе с сотрудниками ПДН они навестили семью, изъяли ребенка и передали несовершеннолетнюю медикам Палласовской ЦРБ. 
По данным информагентства, у девочки множественные гематомы, есть подозрения на сотрясение головного мозга. Многочисленные фотографии избитого ребенка, которые прислали в редакцию неравнодушные читатели, это подтверждают.
– По данному факту прокуратурой Палласовского района Волгоградской области также проверяется работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее семья на профилактических учетах не состояла. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Где находился родной отец девочки, когда его дочь избивала новая супруга, неизвестно. Восстановить картину произошедшего и дать этому соответствующую оценку предстоит следователям СУ СКР по Волгоградской области, которые ходатайствуют о передаче им материала проверки по факту избиения малолетнего ребенка.
– В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области подготовлено ходатайство к прокурору об изъятии материалов доследственной проверки из производства территориального подразделения МВД и передаче его для дальнейшей проверки в Палласовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по области для дачи оценки, в том числе по ст.117 УК РФ (истязание), - сообщила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.
Фото: читатели «Высоты 102»; Гульнара Низамова /ok.ru
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Расследования
02.07.2022 16:14
Расследования 02.07.2022 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2022 15:00
Расследования 02.07.2022 15:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2022 14:00
Расследования 02.07.2022 14:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.07.2022 13:03
Расследования 02.07.2022 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2022 20:30
Расследования 01.07.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2022 15:29
Расследования 01.07.2022 15:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2022 14:54
Расследования 01.07.2022 14:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2022 14:42
Расследования 01.07.2022 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2022 13:11
Расследования 01.07.2022 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2022 11:45
Расследования 01.07.2022 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2022 10:43
Расследования 01.07.2022 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 20:30
Расследования 30.06.2022 20:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 19:37
Расследования 30.06.2022 19:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 16:42
Расследования 30.06.2022 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2022 16:13
Расследования 30.06.2022 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:57
«Работала учителем в местной школе»: подробности о мачехе, подозреваемой в избиении девочки под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:01
В Волгоградской области огороды снова побило градомСмотреть фотографии
17:08
В Волгограде и области установят 500 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лицСмотреть фотографии
16:14
«Это животное»: в Волгограде сексуальный извращенец два года терроризирует детейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:00
В Волгоградской области родителей избитой 8-летней девочки проверят следователи СКСмотреть фотографии
14:00
В Волгограде арестовали наркомана, напавшего на студентку с ножомСмотреть фотографии
13:45
Под Волгоградом образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Инженер из Волгограда Алексей Ивченко изобрел и запатентовал конструктор – альтернативу LegoСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгоградской области малоимущий селянин украл соцвыплату на коровуСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области мачеха избила скалкой 8-летнюю падчерицуСмотреть фотографии
11:21
У «Волгоград Арены» двух мужчин на электросамокате сбил автомобильСмотреть фотографии
11:09
Водитель легковушки погиб в ДТП с экскаватором в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде 48-летней женщине прооперировали мозг через прокол в бедренной артерииСмотреть фотографии
10:25
В облздраве рассказали о состоянии 20-летней волгоградки после удара ножом в головуСмотреть фотографии
09:14
Путин наградил волгоградских тренеров за успехи на Паралимпиаде в ТокиоСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде и области 2 июля дожди снизят температуру до +5Смотреть фотографии
22:48
Скандальный фуд-корт в центре Волгограда предлагают в арендуСмотреть фотографии
20:30
«Он преследовал ее 1,5 года»: соседи рассказали о напавшем с ножом на студентку волгоградцеСмотреть фотографии
20:28
Опубликован график отключения горячей воды в Волгограде на июльСмотреть фотографии
19:34
В России появилась «витрина ГИБДД» с информацией о злостных нарушителяхСмотреть фотографии
18:52
В Волгограде и Волжском ищут сбежавших из детдома подростковСмотреть фотографии
18:09
«Мечты сбываются»: правительство России одобрило волгоградскую агломерациюСмотреть фотографии
16:34
В Волгоградской области два дня назад бесследно пропал 80-летний мужчинаСмотреть фотографии
16:24
В Волгоградской области с 4 июля изменится расписание ряда электричекСмотреть фотографии
16:10
На Волгоград с Заволжья надвигается пыльная буряСмотреть фотографии
15:29
Под Волгоградом фермер отравил 23 га земли агрохимикатамиСмотреть фотографии
15:16
В Киквидзе град, в Новоаннинском – пыльные бури: Волгоградская область оказалась во власти стихийСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Либо Toyota, либо Lada: стало известно, какие машины чаще покупают с рук волгоградцыСмотреть фотографии
14:42
«Приставил лезвие к горлу»: в Волгограде напавший на 20-летнюю девушку пытался убить соседаСмотреть фотографии
14:40
В Волгоградской области жители 9 деревень остались без автобуса до райцентраСмотреть фотографии
 