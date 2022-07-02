







ИА «Высота 102» стали известны подробности о личности женщины, которую подозревают в жестоком избиении 8-летней падчерицы в Волгоградской области. Как сообщил информагентству источник, близкий к администрации Палласовского района, 40-летняя Гульнара Низамова была педагогом, но недавно уволилась.

– Она работала учителем математики в местной школе, но больше половины рабочего времени либо отпрашивалась, либо находилась на бесконечных больничных. В итоге ее попросили уйти, и в мае текущего года трудовой договор с ней был расторгнут. С тех пор она нигде не работает, - пояснил источник, знакомый с ситуацией.

По данным «Высоты 102», родная мать девочки умерла несколько лет назад. Ее мачехой и стала учительница Гульнара Низамова, но только подходы к воспитанию девочки, как выясняется, у нее были непедагогичные.













Страничка бывшей учительницы в социальной сети открыта только для друзей. Видно, что женщина активно вела свой профиль, где у нее опубликовано 40 видео и аж 552 фотографии. Последний раз женщина была в сети 28 июня – именно в этот день все и произошло.

По предварительным данным, 28 июня текущего Гульнара Низамова избила 8-летнюю падчерицу скалкой. Девочка смогла убежать к бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы. Добавим, что общих детей с отцом пострадавшей у Низамовой нет.

В региональном главке МВД сообщили, что об избитой девочке местные жители сообщили участковому 29 июня. Вместе с сотрудниками ПДН они навестили семью, изъяли ребенка и передали несовершеннолетнюю медикам Палласовской ЦРБ.

По данным информагентства, у девочки множественные гематомы, есть подозрения на сотрясение головного мозга. Многочисленные фотографии избитого ребенка, которые прислали в редакцию неравнодушные читатели, это подтверждают.

– По данному факту прокуратурой Палласовского района Волгоградской области также проверяется работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее семья на профилактических учетах не состояла. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Где находился родной отец девочки, когда его дочь избивала новая супруга, неизвестно. Восстановить картину произошедшего и дать этому соответствующую оценку предстоит следователям СУ СКР по Волгоградской области, которые ходатайствуют о передаче им материала проверки по факту избиения малолетнего ребенка.

– В настоящее время следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области подготовлено ходатайство к прокурору об изъятии материалов доследственной проверки из производства территориального подразделения МВД и передаче его для дальнейшей проверки в Палласовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по области для дачи оценки, в том числе по ст.117 УК РФ (истязание), - сообщила официальный представитель ведомства Дарья Буянова.

Фото: читатели «Высоты 102»; Гульнара Низамова /ok.ru

Читайте также:



