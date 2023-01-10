Расследования

Била, обливала и прижигала утюгом: волгоградке за истязание падчерицы просят пять лет колонии

Расследования 10.01.2023 17:37
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10.01.2023 17:37


В Палласовском районном суде Волгоградской области сегодня, 10 января, состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении 41-летней Гульнары Низамовой. Женщину обвиняют в изощренных издевательствах над малолетней дочерью своего сожителя. 

— Вину в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — причинение несовершеннолетнему физических и психологических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями женщина не признает, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимой гособвинитель предложил суду назначить женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


Уточняется, что ожидать приговора фигурантка будет, находясь в СИЗО. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

По версии следствия, Низамова истязала ребенка в период с 26 мая по 28 июня 2022 года. Пока отец ребенка находился на заработках, мачеха била девочку, обливала ее холодной водой, прижигала утюгом, окунала головой в унитаз. Не выдержав издевательств, 28 июня подросток выбралась из дома через окно и убежала к бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.

Фото: прокуратура Волгоградской области / Гульнара Низамова/ok.ru

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