







Сотрудники прокуратуры начали проверку в связи с отключением тепла в ряде многоквартирных домов в Центральном районе Волгограда в 20-градусный мороз. Об этом сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

- В настоящее время без отопления остаются три многоквартирных дома по улице Рокоссовского, теплоснабжение в остальных домах восстановлено, - рассказала Черединина. - Прекращение подачи тепла было обусловлено повреждением трубопровода. На поврежденных участках проводятся восстановительные работы. По предварительным данным восстановление теплоснабжение планируется завершить до 14:00.

По результатам надзорной проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как ранее сообщало информагентство, сегодня, 11 января, жители Центрального района Волгограда сообщили об отсутствии тепла в их квартира х. На улице сейчас ниже -20 градусов, а термометры в жилищах показывают не больше 16 градусов тепла.

В «Концессиях теплоснабжения» прокомментировали, что сегодня, 11 января на сети «произошло технологическое нарушение» из-за которого в ряде домов может быть нарушен тепловой режим. Аварийные бригады устраняют проблемы с теплоснабжением.



