Общество

Жители центра Волгограда сообщают о холоде в квартирах в 20-градусный мороз

Общество 11.01.2023 09:22
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11.01.2023 09:22


Жители Центрального района Волгограда утром 11 января проснулись, по их словам, в холодных квартирах. По информации горожан, при температуре воздуха на улице ниже -20 градусов, термометры в жилищах показывают не больше 16 градусов тепла.  

–  У нас в квартирах элементарно холодно. Сегодня  утром (11.01.2023 года) было +16 градусов, температура теплоносителя в батареях не выше температуры тела человека - а счёт за отопление придёт изуверский, как будто у нас как в сауне! – сообщают жители Центрального района. 

Жалуются на холод и жители улицы Пархоменко. Волгоградцы сообщают, что в доме №35 нет отопления, холодной и горячей воды: 

–   В Волгограде по улице Пархоменко, 35 отключили отопление, горячую и холодную воду. Мы замерзаем. Платежка за квартиру более 7000 рублей, – уточняет местная  жительница.

Утром сообщалось, что проблемы с подачей теплоресурса возникли вечером 10 января, однако были оперативно устранены. 

В «Концессиях теплоснабжения» прокомментировали, что сегодня, 11 января на сети «произошло технологическое нарушение».

- Подача ресурса не остановлена, но в ряде домов может быть нарушен тепловой режим. Бригада тепловых сетей уже работает по устранению нарушения, - пояснили в компании. 


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