«Дверь была плотно закрыта»: в Волгоградской области сын нашел тело отца в собственном доме

В Киквидзенском районе Волгоградской области в частном доме нашли тело 70-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102, труп пенсионера обнаружил сын погибшего.

— Труп мужчины обнаружен в своем доме по улице Советской в хуторе Калининском. Тело обнаружил сын, когда пришел проведать отца, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — На момент обнаружения дверь в дом была плотно закрыта, помещение не проветривалось, запах газа не ощущался.

Однако, как уточнили в СУ СКР по региону, наблюдалось сильное паровое задымление, причиной которого стало выкипание воды в газовой отопительной системе отопления дома.

— При этом газовый котел был исправен и находился в рабочем состоянии, — добавила Буянова. — Предварительной причиной смерти могло явиться отравление угарным газом. Телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено, организована доследственная проверка.

Ранее журналисты информагентства сообщали о найденном в Волгоградской области трупе отравившейся женщины.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»