В Среднеахтубинском районе Волгоградской области нашли труп 41-летней местной жительницы. Страшную находку обнаружил племянник погибшей.

— 8 января в одном из домов в поселке Куйбышев обнаружен труп состоящей на психиатрическом учете женщины, — рассказал ИА «Высота 102» собственный источник в экстренных службах региона. — На момент обнаружения тела в духовом шкафу газовой плиты был включен газ.

СУ СКР по Волгоградской области по данному факту организовало проверку.

— Женщину обнаружили в ее доме в поселке Куйбышев на улице Турусова. Тело обнаружил племянник, когда пришел проведать, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова. — На момент обнаружения дверь в дом была закрыта плотно, помещение не проветривалось, ощущался запах природного газа. Телесных повреждений на трупе не обнаружено.

В пресс-службе областного СУ СКР уточнили, что одна из конфорок газовой плиты была включена, но огонь не горел. Предварительной причиной смерти стало отравление природным газом.

Фото: архив ИА «Высота 102»