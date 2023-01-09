Песков призвал не доверять сообщениям в Telegram о продолжении мобилизации

Пресс-секретарь президента РФ призвал россиян не искать ответов в Telegram на вопрос о возможном возобновлении мобилизации. Ориентироваться Дмитрий Песков рекомендовал на официальную информацию Министерства обороны.

– Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы, – цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что по вопросу возобновления мобилизации в России уже неоднократно высказывались власти. В том числе, напомним, отвечал на животрепещущий вопрос и сам Владимир Путин. Так, в частности, президент в конце 2022 года утверждал, что в продолжении мобилизации нет необходимости.

Фото: kremlin.ru