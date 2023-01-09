Спецоперация на Украине

Песков призвал не доверять сообщениям в Telegram о продолжении мобилизации

Спецоперация на Украине 09.01.2023 13:36
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09.01.2023 13:36


Пресс-секретарь президента РФ  призвал россиян не искать ответов в Telegram на вопрос о возможном возобновлении мобилизации. Ориентироваться Дмитрий Песков рекомендовал на официальную информацию Министерства обороны. 

Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации. Не нужно преувеличивать Telegram-каналы, – цитирует Пескова ТАСС.   

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что по вопросу возобновления мобилизации в России уже неоднократно высказывались власти. В том числе, напомним, отвечал на животрепещущий вопрос и сам Владимир Путин. Так, в частности, президент в конце 2022 года утверждал, что в продолжении мобилизации нет необходимости. 

Фото: kremlin.ru

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