Здравоохранение

Свиной грипп выявили у половины температурящих и кашляющих волгоградцев

Здравоохранение 03.01.2023 12:41
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03.01.2023 12:41



Эпидемия ОРВИ и гриппа в Волгоградской области продолжает идти на спад. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, в предновогоднюю неделю количество заболевших снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 41%,. Это произошло в основном в связи с уменьшением обращений за медпомощью взрослого населения.  Заболеваемость зафиксирована  ниже эпидемического порога на 13%.

За неделю перед новогодними каникулами на карантин были закрыты полностью 1 школа в Волгоградской области и 1 детсад.

Частично были приостановлены занятия по классам и группам в 7 школах области, в 1 школе-интернате, в 1 детском саду и в 1 колледже.

При этом по результатам мониторинга за циркуляцией вирусов у половины из заболевших диагностировали  грипп А/H1N1/09. У второй половины заболевших выявлялся   риновирус, метапневмовирус, РС-вирус и COVID-19.


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