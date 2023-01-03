







Эпидемия ОРВИ и гриппа в Волгоградской области продолжает идти на спад. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, так, в предновогоднюю неделю количество заболевших снизилось в сравнении с предыдущей неделей на 41%,. Это произошло в основном в связи с уменьшением обращений за медпомощью взрослого населения. Заболеваемость зафиксирована ниже эпидемического порога на 13%.





Частично были приостановлены занятия по классам и группам в 7 школах области, в 1 школе-интернате, в 1 детском саду и в 1 колледже.





При этом по результатам мониторинга за циркуляцией вирусов у половины из заболевших диагностировали грипп А/H1N1/09. У второй половины заболевших выявлялся риновирус, метапневмовирус, РС-вирус и COVID-19.

За неделю перед новогодними каникулами на карантин были закрыты полностью 1 школа в Волгоградской области и 1 детсад.