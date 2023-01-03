За неделю перед новогодними каникулами на карантин были закрыты полностью 1 школа в Волгоградской области и 1 детсад.
За неделю перед новогодними каникулами на карантин были закрыты полностью 1 школа в Волгоградской области и 1 детсад.
Роспотребнадзор напомнил волгоградцам сроки годности новогодних блюд31.12.2022 08:36
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С начала недели в Волгоградской области еще 10 школ закрыли на карантин14.12.2022 21:23
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В Кировском районе открылась новая стоматологическая клиника ВолгГМУ14.12.2022 12:28
Неизменное качество, дизайнерский ремонт и уникальное оборудование – в Кировском районе открылось новое подразделение Стоматологического клинико-диагностического центра Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава России. Поликлиника, оснащенная по самым современным стандартам, находится...