В Волгоград вертолетом экстренно эвакуировали обгоревшую женщину

В больницу Волгограда бортом санавиации экстренно эвакуировали 61-летнюю женщину. Жительница Котельниковского района получила ожог.
— Санитарный вертолет доставил пациентку в региональный ожоговый центр городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 25, — сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. — Состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.
В 2022 году крылатая скорая эвакуировала в опорные клиники региона 410 пациентов из муниципальных районов. Ранее информагентство сообщало, что МЧС приготовило вертолет Ми-8 на случай катастроф в Волгоградской области.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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