Общество

Завотделением больницы Волгограда рассказал о тонкостях работы «крылатой» скорой

Общество 23.06.2022 20:06
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23.06.2022 20:06


Сотрудники санитарной авиации Волгоградской области 23 июня отмечают пятилетний юбилей. С 2017 года в регионе с помощью «крылатой» скорой помощи удалось спасти жизни полутора тысячам экстренных пациентов. О тонкостях и сложностях работы санавиации сегодня рассказал заведующий отделением экстренной консультативной помощи и медицинской эвакуации больницы №25 Владимир Ярмолич.

Даже через пять лет, прошедших с первого вылета в район Волгоградской области, Владимир Ярмолич помнит того пациента. 

– В соответствии с приказом президента, с 2017 года в России начала активно возрождаться жизненно важная отрасль – санитарная авиация. В том же году наш регион получил первый вертолет «Ансат», на котором экипаж уже в июне совершил свой первый полет в Михайловку. Вылетали к пациенту с тяжелыми термическими ожогами, – рассказывает медик.  

Состав вылетающего на вызов экипажа зависит от тяжести состояния и диагноза пациента, говорит завотделением больницы №25. . 

– Вместе с пилотом на борту, как правило, два специалиста врачебного и среднего персонала: врач-реаниматолог и врач скорой медицинской помощи, которые несут службу посменно. Однако точный состав каждого экипажа напрямую зависит от причины конкретного вылета: присутствие на борту любого профильного специалиста определяет диагноз пациента, к которому спешит экипаж, цель которого – спасти жизнь человека.

Организация вылетов проходит по четко отлаженной схеме.

– К примеру, из муниципального района требуется экстренно эвакуировать пациента с инфарктом миокарда или другой патологией сердечно-сосудистой системы. ЦРБ информирует нас о наличии пациента, передает всю необходимую информацию о его диагнозе и анамнезе – эти данные имеют первостепенное значение для формирования состава экипажа, как я говорил. Затем с учетом текущих и прогнозируемых погодных условий бригада немедленно вылетает в район, к своему пациенту. Чаще всего, в течение 60-70 минут вертолет уже достигает пункта назначения.

Воздушное судно оснащено современным оборудованием для экстренной помощи пациентам. Без дополнительных заправок вертолет способен преодолеть в одну сторону около 450 километров. Станции для заправок на данный момент имеются в Камышине и Новоаннинском районе.

- Сегодня в регионе работают два легких российских вертолета Ансат», на каждой из «воздушных неотложек» работает отдельный пилот, - рассказывает заведующий отделением экстренной помощи. - Внутри вертолет профессионально оснащен специализированным медицинским модулем. Подобное устройство имеет автомобиль скорой медицинской помощи класса С. То есть, вертолет предназначен для предоставления неотложной медицинской помощи, реанимационных и лечебных мероприятий под контролем бригады специалистов. Внутри имеется и оборудование для мониторинга состояния больного в процессе его доставки до медицинского учреждения.

Раньше о вертолетах такого класса можно было только мечтать.

- Хочу сказать, что современное оснащение вертолета, конечно же, в разы мощнее, надежнее и удобнее функционала прежних самолетов, но все приходит со временем. И в этом значительный плюс полноценного переоснащения воздушной авиации страны в целом и Волгоградской области в частности, - отмечает специалист. - Ранее для этих неотложных целей использовались советские легкие однодвигательные самолеты «АН – 2», известные в народе как «Аннушки» или «кукурузники».

Уже с начала этого года воздушные спасатели эвакуировали более 150 жителей региона из разных районов области.

- В текущем году в рамках официального контракта специалисты – члены воздушного экипажа больницы № 25 - проведут в воздухе 1255 часов, что в общей сложности составит порядка 400 вылетов, - поделился Ярмолич. – К примеру, в 2021 г. «крылатая» скорая совершила 301 вылет. Мы, как и прежде, продолжим работу на результат. Благодаря профессионализму специалистов экипажа, поддержке региональной и федеральной власти, санитарная авиация Волгоградской области наращивает темпы работ и совершенствуется. 

Фото телеграм-канал Облздрав 34

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