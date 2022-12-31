МЧС приготовило вертолет Ми-8 на случай катастроф в Волгоградской области









В ГУ МЧС по Волгоградской области обсудили готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в период новогодних праздников. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, были озвучены основные направления, которые требуют повышенного внимания служб для того, чтобы все жители Волгоградского региона были обеспечены в праздничные дни бесперебойным снабжением водой, теплом и светом.





В готовности к вылету в круглосуточном режиме будет находиться вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Дальность полетов составит до 300 километров.





На трассе Р-22 «Каспий» в боевую готовность приведены 5 трассовых медицинских модулей. Заготовлено более 98 тысяч тонн пескосоляной смеси на случай гололеда. Кроме того, в готовность к реагированию на ЧС приведены 238 единиц техники.







Для мониторинга ситуации на федеральных трассах будут задействованы также посты видео-метео контроля. Для обеспечения безопасности тех, кто отправится на праздники в дальние путешествия, подготовлены 11 подвижных пунктов обогрева.





В местах с массовым пребыванием людей будут дежурить круглосуточные противопожарные наряды из числа личного состава спасательного ведомства. На случай возможных ЧС, вызванных нарушением энергоснабжения населения региона и объектов экономики, отреагируют бригады электросетевой компании «Россети-Юг» - «Волгоградэнерго».





Помимо сотрудников МЧС России в условиях повышенной готовности будут находиться специалисты комитета гражданской защиты населения администрации Волгоградской области и города Волгограда, спасатели Службы спасения Волгограда, центра «ЭКОСПАС», а также 5 пожарных поездов Волгоградского отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на Куйбышевской железной дороге.