







Тысячи звонков и сообщений от своих читателей приняли в прошлом году журналисты ИА «Высота 102». В большинстве случаев отчаявшиеся решить свои проблемы волгоградцы жаловались на различные коммунальные неприятности – текущие крыши, залитые в результате порывов труб подвалы домов и улицы, некачественный капремонт, неработающие лифты, холодные батареи, плохую воду, а также на неубранный мусор. Претензии жителей были связаны и с другими сферами нашей жизни - медицинским и транспортным обслуживанием.





Во многих случаях вмешательство журналистов информагентства помогало решить злободневные вопросы и подтолкнуть коммунальщиков к быстрейшему устранению аварий, поломок, а также привлечь внимание контролирующих и надзирающих органов, в том числе чиновников, к каждой конкретной истории.













Так, например, в декабре после публикации ИА «Высота 102» решилась проблема с отоплением в квартире вдовы участника Великой Отечественной войны, проживающей по улице Калининградской, 88-летней Ольги Пономаревой. Ситуацию взяла на контроль и прокуратура. И чудесным образом уже на следующий день в квартире замерзающей пожилой женщины появились сотрудники УК. Оказалось, что проблема оказалась в квартире выше по стояку. Хотя собственник уехал за границу, пришла его родственница, которая пустила слесарей. Они спустили воздух и в квартире вдовы ветерана сразу стало тепло. Удивительно, неужели сразу нельзя было больше проявить внимания к пожилой женщине?













Еще одна история, за которой журналисты ИА «Высота 102» следили не один год, завершилась в 2022 году вынесением приговора нечестной на руку женщине, которая обманула своих клиентов. Еще в 2020 году в редакцию обратились пенсионеры, которые заплатили торговке около 16 тысяч рублей за ортопедические матрасы, однако не дождались в итоге ни денег, ни товара. Как потом выяснилось, всего Оксана Василенко обманула 11 человек, которые лишились 160 тысяч рублей.





Долгое время полицейские отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестной "бизнесвумен". Но после вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге 47-летнюю женщину отправили в колонию-поселение сроком на полтора года за мошенничество.













Вмешательство главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, как мы надеемся, повлияет и на решение злободневной проблемы жителей хутора Караичевский Нехаевского района. ИА «Высота 102» опубликовало репортаж о жизни хуторян, отрезанных бездорожьем от районного центра. Пожилые люди не имеют возможности в период распутицы ездить в районную поликлинику, а скорая помощь и автолавка отказывается приезжать к жителям из-за отсутствия нормальной дороги. Люди попросили главу СК РФ повлиять на чиновников, чтобы, наконец, заасфальтировать 4,5-километрую грунтовку. Будем ждать результатов уже в этом году.