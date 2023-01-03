Что изменилось в жизни волгоградцев после публикаций ИА «Высота 102» в 2022 году: вспоминаем главное
Общество 03.01.2023 18:01
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03.01.2023 18:01
Тысячи звонков и сообщений от своих читателей приняли в прошлом году журналисты ИА «Высота 102». В большинстве случаев отчаявшиеся решить свои проблемы волгоградцы жаловались на различные коммунальные неприятности – текущие крыши, залитые в результате порывов труб подвалы домов и улицы, некачественный капремонт, неработающие лифты, холодные батареи, плохую воду, а также на неубранный мусор. Претензии жителей были связаны и с другими сферами нашей жизни - медицинским и транспортным обслуживанием.
Во многих случаях вмешательство журналистов информагентства помогало решить злободневные вопросы и подтолкнуть коммунальщиков к быстрейшему устранению аварий, поломок, а также привлечь внимание контролирующих и надзирающих органов, в том числе чиновников, к каждой конкретной истории.
Так, например, в декабре после публикации ИА «Высота 102» решилась проблема с отоплением в квартире вдовы участника Великой Отечественной войны, проживающей по улице Калининградской, 88-летней Ольги Пономаревой. Ситуацию взяла на контроль и прокуратура. И чудесным образом уже на следующий день в квартире замерзающей пожилой женщины появились сотрудники УК. Оказалось, что проблема оказалась в квартире выше по стояку. Хотя собственник уехал за границу, пришла его родственница, которая пустила слесарей. Они спустили воздух и в квартире вдовы ветерана сразу стало тепло. Удивительно, неужели сразу нельзя было больше проявить внимания к пожилой женщине?
Еще одна история, за которой журналисты ИА «Высота 102» следили не один год, завершилась в 2022 году вынесением приговора нечестной на руку женщине, которая обманула своих клиентов. Еще в 2020 году в редакцию обратились пенсионеры, которые заплатили торговке около 16 тысяч рублей за ортопедические матрасы, однако не дождались в итоге ни денег, ни товара. Как потом выяснилось, всего Оксана Василенко обманула 11 человек, которые лишились 160 тысяч рублей.
Долгое время полицейские отказывали в возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестной "бизнесвумен". Но после вмешательства прокуратуры дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге 47-летнюю женщину отправили в колонию-поселение сроком на полтора года за мошенничество.
Вмешательство главы следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, как мы надеемся, повлияет и на решение злободневной проблемы жителей хутора Караичевский Нехаевского района. ИА «Высота 102» опубликовало репортаж о жизни хуторян, отрезанных бездорожьем от районного центра. Пожилые люди не имеют возможности в период распутицы ездить в районную поликлинику, а скорая помощь и автолавка отказывается приезжать к жителям из-за отсутствия нормальной дороги. Люди попросили главу СК РФ повлиять на чиновников, чтобы, наконец, заасфальтировать 4,5-километрую грунтовку. Будем ждать результатов уже в этом году.
В ноябре жители села Громки Руднянского района пожаловались на то, что детям приходится ходить пешком несколько километров в Лопуховскую среднюю школу в другое село. Оказалось, что водитель школьного автобуса получал такую мизерную зарплату, что больше не захотел работать за смехотворное жалованье и нести при этом груз ответственности за перевозку детей. Но руководству школы и районным властям удалось решить эту проблему и уже на следующий день после публикации статьи школьный автобус снова выехал на маршрут.
В сентябре ИА «Высота 102» опубликовало жалобу жителей хутора Рогожинский Михайловского городского округа, в котором развалилось крыльцо местного ФАПа, что создавало проблемы для пожилых жителей населенного пункта. При этом михайловцы недоумевали – почему в бюджете городского округа находятся миллиарды на строительство ледового катка, дома культуры, но не хватает денег на элементарное обустройство населенных пунктов? После публикации крыльцо отремонтировали в течение месяца.
Жалобы читателей ИА «Высота 102» касались в том числе и ошибок при частичной мобилизации. Публикации конкретных историй ошибочно мобилизованных волгоградцев, имеющих проблемы со здоровьем, а также ограничения по возрасту, не позволяющих им служить, помогли некоторым мужчинам вернуться домой или добиться законной отсрочки от призыва. Так, 31-летнего Александра Скрипкина ВВК признала годным для прохождения службы по мобилизации, несмотря на то, что у волгоградца была тяжелая черепно-мозговая травма. После вышедшего материала военная прокуратура признала ошибочным решение врачей и военкомата.
Ждут жители Кировского района итогов расследования Росприроднадзора по факту загрязнения реки Волга канализационными стоками. ИА «Высота 102» опубликовало видеорепортаж, в котором журналисты и операторы проследили путь грязной речки, берущей свое начало в ЖК «Санаторный» и впадающей в Волгу. В результате загрязнения Пахотиной балки жители близлежащих домов вынуждены дышать отвратительным запахом. А некогда экологически чистый уголок Волгограда уже покинули ранее обитавшие здесь птицы и животные. После публикации ИА «Высота 102» к расследованию угрожающей экологии города ситуации подключились надзорные органы.
На протяжении всего прошлого года ИА "Высота 102" отслеживало ситуацию с асфальтобетонным заводом, который додумались установить рядом с жилой зоной в рабочем поселке Новониколаевский. Жители протестовали против размещения производства в непосредственной близости от частного сектора. Прокуратура по итогам проверки установила некоторые странности, которые предшествовали появлению АБЗ. Так, власти поселка перед установкой завода зачем-то поменяли зону жилой застройки на производственную, что фактически позволило появиться этому объекту чуть ли не около заборов домовладений. Сейчас завод пока не работает, однако жители намерены добиваться окончательного запрета на его деятельность.
А редакция информагентства обязательно проследит за развитием этой и других историй, о которых мы писали в 2022 году.
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