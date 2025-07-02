Волгоградец Богдан Ким завоевал бронзу первенства Европы по греко-римской борьбе

Волгоградский спортсмен Богдан Ким стал бронзовым призером первенства Европы по греко-римской борьбе возрастной категории до 15 лет. По данным облспорткомитета, эта награда стала самым высоким достижением волгоградских представителей в данной дисциплине на международной арене за последние почти 40 лет.
Первенство Европы состоялось в Италии. В местном Каорле Ким в составе сборной России являлся одним из претендентов на победу среди 24 участников в весе до 85 кг. Воспитанник Степана Кима из волгоградской областной СШОР, который квалифицировался на данные соревнования благодаря триумфу на юношеском первенстве России, начал континентальный турнир с виктории в поединке с армянским соперником. Затем в четвертьфинале волгоградец проиграл турецкому оппоненту, ставшему в итоге чемпионом, Юсуфу Аксу. В результате Богдан отправился в утешительную сетку, где уверенно одолел Люциана Попецкого из Польши и белоруса Павла Чимохая. Данные успехи позволили нашему спортсмену показать отличный результат и завоевать бронзовую медаль престижных соревнований.
Отметим, предыдущее крупное достижение волгоградцев на международной арене греко-римской борьбы датировано 1986 годом. Тогда серебряным призером молодежного первенства мира в весе до 70 кг стал наш земляк Евгений Баркасов.
Фото: комитет физической культуры и спорта Волгоградской области /vk.com