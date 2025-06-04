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Силовики вновь нагрянули к цыганам и в рассадники нелегалов под Волгоградом

Главное 04.06.2025 16:01
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04.06.2025 16:01


В Волгоградской области представители силовых ведомств вновь нагрянули в тепличные хозяйства и на поля местных фермеров. Как сообщает ИА «Высота 102», 4 июня силовики при поддержке ОМОНа искали нелегалов также в домах отдыха и в прочих организациях в окрестностях хуторов Иловлинского района Краснодонский, Авилов, Кузнецов, Байбаев, Красноярский и Медведев. Также рейды прошли на проселочных и межмуниципальных дорогах. 


Рейдовые мероприятия стартовали в Волгоградской области 4 июня ранним утром. Жители рабочего поселка Иловля сообщали о скоплении силовиков возле местного кафе «Анжи». В мероприятиях, как стало известно «Высоте 102», принимали участие сотрудники региональных УФСБ, ГУ МВД  и Росгвардии. 


В ходе сегодняшних рейдов волгоградскими силовиками были проверены 370 человек, в том числе 110 иностранных граждан. Сотрудники ДПС провели проверку 55 транспортных средств. 

К административной ответственности правоохранители привлекли троих нарушителей. В отношении них составлены материалы по ст. 18.11 КоАП РФ – нарушение миграционных правил. Одного человека привлекли по статье КоАП РФ о неуплате алиментов. Кроме того, в ходе рейда полицейскими был установлен один водитель, не имеющий прав, – его автомобиль помещен на штрафную стоянку. 



Еще одним результатом рейда стало вручение повесток в военкомат для постановки на воинский учет пятерым цыганам – цыганские жилища сегодня также подверглись доскональной проверке волгоградскими силовиками.   

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