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«Они – защитники Отечества»: в Волгограде вручили госнаграды 11 участникам СВО

Главное 05.06.2025 15:39
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05.06.2025 15:39


Сегодня, 5 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции, передает V102.RU.

За храбрость, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга, Указом президента России медалями награждены 11 военнослужащих и добровольцев из Волгоградской области. Все они сегодня присутствовали в зале. Церемония награждения началась с выноса Государственного флага России и исполнения гимна страны. 


Медали «За Отвагу» удостоены:

- Лейтенант Артем Сергеевич Л.

- Лейтенант Кирилл Вячеславович П.

- Ефрейтор Николай Яковлевич Б.

- Ефрейтор Андрей Андреевич Н.


Медалью «За Храбрость» II степени награждены:

- Младший сержант Александр Александрович В.

- Сержант Олег Альбенович М.

- Младший сержант Дмитрий Владимирович Х.

- Сергей Александрович Б.

- Юрий Геннадьевич С.


Медаль «Жукова» вручена ефрейтору Ивану Алексеевичу К. 


Медалью «За спасение погибавших» награжден Дмитрий Сергеевич П.



Награды защитникам Отечества вручил военный комиссар Волгоградской области, а слова поддержки и признательности участникам СВО произнесли представители администрации региона, Южного военного округа, епархии и совета ветеранов. Родственники военнослужащих также были приглашены на торжественную церемонию. 






Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»

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