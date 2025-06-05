«Они – защитники Отечества»: в Волгограде вручили госнаграды 11 участникам СВО

Сегодня, 5 июня, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония вручения государственных наград участникам специальной военной операции, передает V102.RU.
За храбрость, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и гражданского долга, Указом президента России медалями награждены 11 военнослужащих и добровольцев из Волгоградской области. Все они сегодня присутствовали в зале. Церемония награждения началась с выноса Государственного флага России и исполнения гимна страны.
Медали «За Отвагу» удостоены:
- Лейтенант Артем Сергеевич Л.
- Лейтенант Кирилл Вячеславович П.
- Ефрейтор Николай Яковлевич Б.
- Ефрейтор Андрей Андреевич Н.
Медалью «За Храбрость» II степени награждены:
- Младший сержант Александр Александрович В.
- Сержант Олег Альбенович М.
- Младший сержант Дмитрий Владимирович Х.
- Сергей Александрович Б.
- Юрий Геннадьевич С.
Медаль «Жукова» вручена ефрейтору Ивану Алексеевичу К.
Медалью «За спасение погибавших» награжден Дмитрий Сергеевич П.
Награды защитникам Отечества вручил военный комиссар Волгоградской области, а слова поддержки и признательности участникам СВО произнесли представители администрации региона, Южного военного округа, епархии и совета ветеранов. Родственники военнослужащих также были приглашены на торжественную церемонию.
Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»