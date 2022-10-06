Общество

В хуторе Волгоградской области отремонтировали крыльцо ФАПа после публикации ИА «Высота 102»

Общество 06.10.2022 20:25
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06.10.2022 20:25



В хуторе Рогожинский городского округа Михайловка Волгоградской области отремонтировали  развалившееся крыльцо местного ФАПа. Об этом сообщили местные жители, приславшие в редакцию фотоотчет о проделанной работе после публикации ИА «Высота 102».



 - Даже не верится, что теперь в фельдшерско-акушерский пункт можно заходить, не боясь сломать ноги, - рассказали хуторяне. – Спасибо всем, кто откликнулся и тем, кто сделал новое крыльцо! Правда, пока мусор не вывезли. Но надеемся, что все уберут.



Напомним, жители хутора Рогожинский около месяца назад прислала в редакцию фотографию развалившегося крыльца ФАПа. Пожилые люди просто боялись подниматься по раскрошенному бетону с оголившейся арматурой. При этом они напомнили, что на развитие Михайловки выделено несколько миллиардов рублей, в том числе – четверть миллиарда на строительство ледового дворца. И выразили недоумение в связи с тем, что на ледовый дворец деньги есть, а на крыльцо – нет.

 

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