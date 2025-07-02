Красноармейский районный суд Волгограда удовлетворил иск управления РПН к управляющей компании об обязании провести санитарно-противоэпидемические мероприятия в девятиэтажке. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ведомства, жители дома №2а по проспекту Столетова пожаловались в РПН на засилье крыс на лестничных клетках и у входа в подвал.
УК «Парадигма» теперь обязана будет провести дератизацию мест общего имущества и избавить жильцов от соседства с грызунами.
Фото из архива V102.RU