В ерики Волго-Ахтубинской поймы обещают дать 1,9 млн кубометров воды





В Краснослободский и Каширинский тракты, от которых питаются крупные ерики Волго-Ахтубинской поймы, будет подано 1,9 млн кубометров воды. По информации волгоградского обладмина, процесс уже стартовал в рамках соглашения администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области и ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз».

Отметим, что в этом сезоне подача в тракты воды началась намного раньше, чем в предыдущие годы. Ранее насосные станции начинали гнать воду в ерики не ранее июля. Это в купе с недостаточными сбросами воды с Волжской ГЭС и бесснежными зимами привело за десяток лет в серьезным деградационным последствиям.

– Чтобы свести к минимуму угрозу раннего наступления меженного периода, напитать подземные водоносные горизонты, обеспечить население водой, региональной властью принято решение о дополнительной подкачке воды в основные водные тракты Волго-Ахтубинской поймы, не дожидаясь засушливого периода, – сообщили 2 июня в администрации Волгоградской области. Здесь также напомнили, что вопрос дополнительной подкачки ранее обсуждался на выездном совещании под руководством Андрея Бочарова.

1,3 млн кубометров воды будут поданы в рамках соглашения в Краснослободский водный тракт. От него, напомним, питаются ерики Верблюд, Судомойка, Песчаный, Аверкин, Сахарный.

Еще 600 тысяч кубометров воды получит Каширинский тракт, что позволит «напоить» ерики Гнилой, Глушак, Пахотный, Осинки и другие.