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«И дешевле, и зрелищней»: первые волгоградцы отправились в Саратов на крылатом «Метеоре»

Главное 24.06.2025 14:04
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24.06.2025 14:04


Сегодня, 24 июня, из Волгограда в Саратов отправился первый речной рейс. Как сообщает ИА «Высота 102», судно «Капитан Полуэктов», места на котором заняли, согласно купленным билетам, около 80 человек, стартовало от волгоградского речпорта в 11:00. Первые пассажиры речного рейса прибудут в пункт назначения уже сегодня вечером – через восемь часов.



Отметим, что за час до отправки судна на причале можно было наблюдать небывалое скопление людей. Кто-то приехал сюда с вещами, чтобы отправиться в речное путешествие, кто-то пришел проводить родных и друзей, но немало было и любопытствующих волгоградцев, которые с интересом рассматривали футуристичное на вид судно.


«Капитан Полуэктов» – судно на подводных крыльях, которое является прямым потомком известных волгоградцам с советских времен «Метеоров». Модель «Метеор 120Р» была построена в 2023 году. Одновременно находиться на судне могут 120 пассажиров. На первый речной рейс из Волгограда в Саратов было продано 70% билетов – отправиться в путь решились около 80 человек. 

Отправившиеся в первый речной рейс волгоградцы, очевидно волнуясь перед поездкой, признавались: путь по воде оказался не только самым быстрым способом добраться до соседнего региона, но еще и более экономичным. 

– Сегодня я отправляюсь на «Метеоре» в Саратов к своим родственникам погостить. Раньше ездила на поезде, но поездка по железной дороге, как оказалось, невыгодна теперь, ведь занимает на целый час больше времени. Кроме того, из-за высокой стоимости я никогда не ездила с комфортом в купе. Но даже плацкарт в поезде, оказалось, сейчас на 500 рублей дороже, чем билет на «Метеор», – рассказала волгоградка Александра Васильева. 


По словам волгоградцев, возрожденный вид речных перевозок, кроме того, представляется им и более выигрышными с точки зрения открывающихся взору видов.  

– Вода всегда больше притягивала меня. Наверное, поэтому и выбрал поездку именно на «Метеоре» всей семьей, – говорит глава семейства Георгий. – Давно планировали съездить в Саратов, а тут представилась такая возможность. Ждем ярких впечатлений.

 

Уже из Саратова 25 июня в 07:00 судно отправится в Самару, куда прибудет уже в 16:20.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

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