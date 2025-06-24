Telegram – всё? Россиянам законодательно прописали госмессенджер





24 июня президент Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера. Как сообщает ИА «Высота 102» о ссылкой на опубликованный в открытом доступе документ, цифровая платформа объединит в себе функционал популярных мессенджеров, а также государственных и муниципальных услуг.

Примечательно, что авторизоваться в системе можно будет только через единую государственную систему идентификации и аутентификации. Платформа позволит пользоваться электронной подписью, а привязанные к аккаунту документы будут равноценны бумажным оригиналам. Исключение — случаи, касающиеся вопросов обороны страны, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму и выборов.

Развитием госплатформы займётся юридическое лицо, которое определит правительство. В качестве предъявляемых к претенденту требований – нахождение в национальном реестре программного обеспечения, отечественная «прописка» и суточная аудитория в 500 тыс. человек.

Отметим, с 1 сентября 2025 года национальный мессенджер должен быть предустановлен на все новые смартфоны, реализуемые в России.