Экология

Санкции Евросоюза угрожают Волгограду экологическим бедствием: зловонные потоки с нового ЖК стекают в Волгу

Экология 28.11.2022 18:09
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28.11.2022 18:09




Жители Кировского района Волгограда бьют тревогу из-за загрязнения одной из природных достопримечательностей города – балки Пахотина, которая проходит на границе двух районов областного центра. Еще недавно, вспоминают волгоградцы, в этой балке, рядом с сосновым бором, где били родниковые воды, обитали выдры, зайцы, пели соловьи и другие птицы, но теперь вся живность покинула это некогда дивное место. Следующие на очереди – волгоградцы, которые проживают на пути следования зловонной речки, отравившей их жизнь в прямом смысле этого слова. 

Жители улицы Лесомелиоративная и переулка Тепличный вынуждены уже длительное время вдыхать ароматы канализационных стоков, которые проносятся рядом с их домами.

Лето мы проводим с наглухо закрытыми окнами, – рассказали ИА «Высота 102» горожане. – Но и это не помогает – вонь все равно протекает в комнаты, не поверите, в сад и огороды мы выходим в респираторах. 


Чтобы понять, откуда взялась мутная речка с мыльной пеной, волгоградцы провели свое расследование, изучив путь ее следования. И обнаружили исток зловонных потоков – территорию около детского сада №3 по ул. Маресьева, 2 в ЖК «Санаторный».

По словам жителей комплекса, летом из ливневого колодца постоянно выливалась дурно пахнущая жижа. Сейчас луж уже давно не видно, но зловонный запах остался. Особенно он усиливается в выходные дни и в вечернее время – когда большинство жителей комплекса возвращается домой. 

Все канализационные воды стекают сюда, в этот колодец, а при усилении нагрузки перетекают в ливневку, – рассказывает местная жительница Мария Сорокина.Тогда все вытекало наверх. Теперь, видимо, все происходит точно так же. Но уже под землей. Но дышать здесь невозможно. А тут детский сад, школа рядом. Некоторые жильцы уже квартиры свои продают. Ведь никто не хочет жить, как в туалете. 

Берущая  свое начало в ЖК «Санаторный» пахучая речка тем временем легко преодолевает расстояние под Второй продольной, выходит в вольное «плавание» в частном секторе, жители которого сидят с плотно закрытыми окнами, а затем уже «выныривает» в районе строящейся новой дороги, которая должна соединить Кировский и Советский районы Волгограда. 


Здесь бурные потоки воды с масляными пятнами попадают в водопропускную трубу, проложенную под будущей дорогой, и еще около километра маскируются под землей, чтобы вырваться на поверхность у финальной точки – прямо на берегу Волги. 

Отравленные стоки попадают в реку и, соответственно, на водозабор. 

Волгоградцы в течение многих месяцев отправляют кипы жалоб в различные ведомства с требованием разобраться в ситуации, найти причину излива канализационных стоков и прекратить загрязнение окружающей среды. На днях специалисты Росприроднадзора провели отбор проб стоков и воздуха в районе протекания искусственного ручья. Результаты исследований пока не готовы, но волгоградцам ничего и не надо доказывать – всю «прелесть» существования в отравленной атмосфере они ощущают на себе. 

В мэрии, в свою очередь, сообщают, что проблема уже месяц как устранена. 

– В настоящее время данную канализационную станцию обслуживают ООО «Концессии водоснабжения». По информации ООО «Концессии водоснабжения» к 28 ноября текущего года излив из канализационной насосной станции ликвидирован, – сообщили в администрации в ответ на редакционный запрос. 

Как выяснилось, причиной сложившейся ситуации с водоотведением стали проблемы с заменой импортного оборудования. 

Канализационная насосная станция возведена компанией-застройщиком в 2012 году в ходе строительства жилого комплекса «Санаторный». Застройщик выбрал в качестве основного  оборудование производства стран Евросоюза. Осенью текущего года сразу два из трех насосов, произведенных в Германии, вышли из строя. Оставшийся в работе один насосный агрегат в полном объеме не обеспечивает функционирование КНС, в связи с чем в пиковые периоды потребления ресурса происходит перелив в систему ливневой канализации, – пояснили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда. 

При этом, несмотря на образовавшуюся проблему, на  период проведения всех мероприятий, связанных с возобновлением штатной работы КНС, администрацией принято решение не ограничивать поставку холодного и горячего водоснабжения в ту часть жилого комплекса «Санаторный», которая обслуживается данной системой.


К сожалению, быстро заменить вышедшие из строя насосы на аналогичные оказалось невозможным из-за введенных в отношении России санкций, констатировали в администрации города.

Установка насосов другого производителя осложняется их несовместимостью с прочим оборудованием канализационно-насосной станции – для замены насосных групп на другой тип необходима полная реконструкция КНС, что требует значительного времени и полной остановки подачи водоснабжения. В качестве оперативной меры реагирования принято решение о монтаже насосной установки, являющейся аналогом немецкой, но произведенной в третьих странах. Необходимое оборудование закуплено и предоплачено еще в октябре текущего года, поставка в связи со сложной логистикой планируется до конца текущего года, – заверили в администрации Волгограда.

Несмотря на все сложности, все жилые дома комплекса «Санаторный» в настоящее время обеспечиваются водой в полном объеме. По информации ООО «Концессии водоснабжения», специалистам организации удалось в качестве временной меры реагирования (до получения  оборудования) установить резервный насос, подключающийся в пиковые периоды потребления ресурса. Также сотрудник  ежедневно следит за работой сороулавливающей корзины и в случае ее переполнения производит ее очистку вручную. К 28 ноября  излив из канализационной насосной станции ликвидирован и в настоящее время, по информации ресурсоснабжающей организации,  подобных инцидентов не зафиксировано.

Материал опубликован в рамках проекта «Будущее планеты – в наших руках»

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